В Челябинской области 84 человека за день заболели коронавирусом

За сутки в Челябинской области никто не умер от коронавируса Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 84 новых случая коронавируса. Это минимум с середины июля. Среди новых инфицированных четверо школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения, лечиться от Сщмшв-19 продолжают 1 114 южноуральцев. За последние сутки ни один пациент не умер от коронавируса.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 395 622 жителей Челябинской области.

Одновременно с коронавирусом жители региона сейчас болеют гриппом и другими ОРВИ: одновременно можно подхватить две инфекции, это усложняет и диагностику, и течение болезни. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала КП-Челябинск, что в этом сезоне особенно незащищенными от гриппа оказались дети младше шести лет.

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