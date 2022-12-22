«Ласточка» из Челябинска в Новоабзаково будет ездить по выходным и праздникам

На горнолыжный курорт электричка впервые поедет 2 января Фото: Евгения ГУСЕВА

Маршрут скоростного поезда «Ласточка» Челябинск-Магнитогорск продлят до станции Новоабзаково в Башкортостане. Со станции любители горнолыжного спорта смогут добраться до курорта «Абзаково». Электричка будет курсировать в выходные и праздничные дни. Расписанием поездок поделились в миндортрансе Челябинской области.

Впервые в Новоабзаково «Ласточка» поедет 2 января 2023 года. Рейсы будут повторять ежедневно до 8 января включительно. А следующие поездки состоятся 14, 15, 21, 22, 28, 29 января.

Лыжники и сноубордисты смогут отправиться в «Абзаково» на поезде 4, 5, 11, 12, 18, 19, 23, 24, 25, 26 февраля, 4, 5, 8, 11 и 12 марта. После этого «Ласточка» прекратит ездить в Башкортостан и станет добираться только до Магнитогорска.

Но в миндортрансе обещают, что с приходом нового лыжного сезона поезд снова будет возить желающих на горнолыжный курорт. Уже назначены даты первых рейсов следующей зимы: 10, 16, 17, 23 и 24 декабря 2023 года.

«Ласточка» по-прежнему станет отправляться из Челябинска в 6:30. В пути до Новоабзаково она проведет пят с половиной часов. По дороге поезд сделает остановки в Троицке, Тамерлане, Карталах и Магнитогорске.

В Челябинск из Новоабзаково поезд стает выезжать в 16:10. В Челябинск «Ласточка» будет прибывать в 21:43.

Напомним, жительница Магнитогорска пожаловать на непредвиденные расходы после поездки в «Ласточке». Женщине пришлось заплатить за роуминг, будто ехала она не в Челябинск, а за границу.

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