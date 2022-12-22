Миндотранс Челябинской области предупредил автомобилистов о метелях и гололеде

Из-за гололеда возрастает число аварий на дорогах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 23 декабря, в Челябинской области прогнозируются снегопады и гололед. В связи с этим региональный Миндотранс просит автомобилистов быть осторожными на дорогах.

— По данным Гидрометеоцентра, ночью и днем 23 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются снег, метели, мокрый снег, на дорогах сильная гололедица, — предупреждает Миндортранс.

Температура воздуха в регионе ночью, 23 декабря, составит -12, -17 °C. Днем станет заметно потеплее – столбик термометра поднимется до -4, +1 °C. Ветер юго-западный 6-11 м/c, местами порывы до 15-17 м/c.

Тем временем челябинцы жалуются на гололед на улицах. Передвигаться трудно даже в центре города. Однако нашлись те, кто взял коньки и стал кататься на тротуарах.

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