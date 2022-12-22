Коньки вместо ботинок, ушибы и переломы: как челябинцев прокатил очередной гололед

Пытаемся понять, когда город освободят из ледяного плена и рассказываем, куда жаловаться Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск – скользкий. Вот главная характеристика города на протяжении этой недели. Жители как один возмущаются гололедом. Куда не плюнь – покатишься, жалуются они. Ледяная корка сковала тротуары, дворы, лестницы и остановки. Не опять, а снова. Ноябрьский коллапс повторяется. Переломы со смещением, вывихи и растяжения тогда были не редкостью. Спойлер: челябинцам и на этот раз не легче.

– Вот так-то! – восклицает мужчина на видео. Вместе с товарищем он мчит по главной улице мегаполиса. На коньках! Зачем идти в парк Терешковой? В каток под открытым небом превратились тротуары на проспекте Ленина.

Вокруг Детского мира и на улице Пушкина тоже все окутано льдами. Утро четверга совсем не доброе, злится Анна Еловских. Выручал приставной шаг.

Утро челябинки не задалось – пришлось семенить по «зеркальным» тротуарам. Фото: Анна Еловских

– И вот это называется у нас центр города! Никто ничего не чистит. Лед аж блестит, – возмущается челябинец по пути мимо аграрного университета. – Позор просто! Если тут такое творится, то представьте, что на улицах подальше от центра.

Впрочем, и представлять не надо. Горожане все фиксируют на камеру. И рассылают по соцсетям. Тротуары на Руставели и Гагарина в ледяных наплывах.

– Ногу-то как ставить? Коньков с собой не взяли, – иронизируют уставшие от скользятины жители.

И на коньках по такому рельефному льду будет не сладко – расшибешься, говорят люди. Фото: «Пусть Котова знает!»

На Каслинской по обеим сторонам тоже нет живого места для пешеходов. Хоть по проезжей части иди – асфальт-то чистый, кипят они от несправедливости.

Челябинцы «благодарят» всех ответственных за очистку от наледи. Фото: «Пусть Котова знает!»

– Как по такому льду можно зайти в маршрутку или автобус? Транспорт не подъезжает близко к остановке! – негодуют жители АМЗ. И на северо-западе в районе Виктории пассажиры скользят, но в маршрутки да ПАЗики садятся. На работу ехать-то надо.

Остановка на Кузнецова (слева) как полоса препятствий. На Комсомольском проспекте тоже. Фото: читатели КП

– Не пойму, почему не посыпают песком лед? – задается резонным вопросом Татьяна Кашникова. – Что трудно посыпать? Каток кругом. Отношение к народу, как к врагу.

Власти бездействуют, едины во мнении герои нашей статьи. Парадокс. Но прямо под носом у городской администрации тоже ледяной калейдоскоп, удивляется читательница КП-Челябинск Алина:

– Вышла из такси у крыльца мэрии и пошла к соседнему зданию на площади Революции, 4 – несколько раз чуть не упала. Даже не посыпано.

Тротуарную плитку у крыльца челябинской мэрии пленила наледь. Фото: читатель КП

Гололед сногсшибателен. Об этом говорит статистика травмпункта первой горбольницы. Там фиксируют всплеск обращений – их количество увеличилось на треть.

– Что касается характера травм пострадавших – это ушибы, растяжения и в большей степени – переломы верхних конечностей, – сообщают о последствиях гололеда в пресс-службе ГКБ №1. – В понедельник, 19 декабря, обращений по поводу уличных травм было 26, во вторник – 19, в среду до 12 часов – 6. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Обращаются в основном жители Центрального и Советского районов города и те, кто получил травму недалеко от пункта.

Как ни странно, по словам чиновников, работа по ликвидации последствий температурных качелей кипит всех районах города. От наледи чистят дороги, тротуары, прилотковую часть и остановки. Таков свежий отчет Комитета дорожного хозяйства Челябинска (КДХ):

– Всем подрядчикам поручено уделить особое внимание тротуарам, на которых 20 декабря образовалась наледь. С целью ликвидации скользкости подрядными организациями выполняется обработка противогололедными фрикционными материалами (ПЩС, отсев, песок). На очистку тротуаров на ближайшие сутки задействовано 42 единицы техники и 143 дорожных рабочих.

«Раскопки» Челябинска ото льда – работы у дорожников много. Фото: Комитет дорожного хозяйства Челябинска

Проконтролировать борьбу с ледяным пленом сегодня отправились чиновники городской администрации.

– Сотрудники Управления благоустройства проведут выездные проверки по вопросу очистки от наледи территорий, прилегающих к объектам торговли, а также проверят работу управляющих компаний, осуществляющих уборку дворов, – рассказали в пресс-службе администрации Челябинска. Отчитаться пообещали совсем скоро.

Там же добавили: такие проверки ежедневно проводит и Комитет дорожного хозяйства. За плохую работу подрядчикам выдают предписания. Их неисполнение грозит существенными штрафами. С начала года только управляющие компании заплатили 3 млн рублей.

Жалобы жителей оперативно принимают в КДХ по телефону 89517717325. Можно отправлять фото и видео – номер подключен к мессенджерам. Ждут обращений и в управлении благоустройства. Почта – blago@cheladmin.ru. Страдавшие от прошлого гололеда челябинцы посчитали, что чиновники мотивируют покупать машины. Проезжую часть тогда тоже чистили лучше.

Когда изгонят весь лед из Челябинска – информации нет. Усугубил проблему прорыв трубы – вытекшая вода превратилась в лед и сковала Комсомольский проспект. В дорогу вмерз троллейбус. А до этого загорелся. Из-за огромной лужи эвакуация далась с трудом.

Сильнейшая гололедица затруднила вывоз мусора на юге области. И прокатила соседнюю – Курганскую. Все автобусные рейсы в этом направлении отменили. А тамошние ученики даже не пошли в школу. Зато по обледеневшей дороге, которую не чистят, тоже покатались на коньках. Видимо, от безысходности рождается новый тренд.

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