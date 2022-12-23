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НовостиОбщество22 декабря 2022 23:35

В Челябинской области похолодает к концу недели

До этого в регионе будет плюсовая температура
Андрей МОСКВИЧЕВ
В регионе ожидаются температурные качели

В регионе ожидаются температурные качели

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области после резкого потепления ожидается очередное похолодание. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

— 24 и 25 декабря в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. При этом, 25 декабря температура упадет до −7 градусов, — объясняют синоптики.

Сегодня, 23 декабря, в Челябинской области ожидается резкое потепление. В некоторых частях региона температура повысится до +2 градусов — так же тепло будет и 24 декабря.

Ранее Миндотранс Челябинской области попросил автомобилистов быть осторожными на дорогах из-за непогоды.

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