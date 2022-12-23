Мэр Магнитогорска вошел в национальный рейтинг глав городов

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Глава Магнитогорска Сергей Бердников занял 21 место из 25-ти в национальном рейтинге мэров за 2022 год. К такому выводу пришли эксперты портала ЦИК «Рейтинг».

— Работу Сергея Николаевича оцениваю положительно. Неслучайно Магнитогорск занял высокое положение в рейтинге моногородов России«, — говорит зампредседателя общественной палаты Магнитогорска Елена Фахасова.

Как добавила Фахасова, результаты работы Бердникова особенно видны в сфере дорожного строительства, общественного транспорта, благоустройства. Кстати, Бердников — единственнй южноуральский мэр в рейтинге.

Говоря о транспорте. Ранее стало известно, что уже в следующем году в Магнитогорске могут начать курсировать автобусы большой вместимости. Об этом на пресс-конференции заявил мэр города Сергей Бердников. Сейчас в Магнитогорске курсируют только маршрутки-микроавтобусы и трамваи.

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