В Магнитогорске в 2023 году обещают запустить большие автобусы

микроавтобусы согласны дополнить более вместительными машинами лишь на некоторых маршрутах Фото: Иван МАКЕЕВ

В Магнитогорске в 2023 году могут начать работу автобусы большой вместимости. Об этом на пресс-конференции заявил мэр города Сергей Бердников. Сейчас в Магнитогорске курсируют только маршрутки-микроавтобусы и трамваи.

На проблемы с общественным транспортом горожане жаловались губернатору Алексею Текслеру во время недавней прямой линии.

— Принято решение губернатором, и мы сегодня уже прорабатываем вопрос введения автобусов большой вместимости, — рассказал Сергей Бердников. — Хотя подчеркиваю: это целесообразно только на определенных маршрутах. В следующем году, я думаю, эту проблему в городе попробуем разрешить.

Напомним, во время прямой линии магнитогорцы рассказали Алексею Текслеру об «ужасном городском транспорте» и невозможность уехать с железнодорожного вокзала на чем-то кроме поезда.

Три недели назад из маршрутки в Магнитогорске высадили ребенка, у которого не было денег, чтобы купить билет на другой микроавтобус. Дело в том, что мест в салоне не хватало, мальчику пришлось ехать стоя, а это нарушение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru