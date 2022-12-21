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НовостиОбщество21 декабря 2022 11:20

В Магнитогорске в 2023 году обещают запустить большие автобусы

Ранее горожане назвали общественный транспорт ужасным
Елена КОЛЧИНА
микроавтобусы согласны дополнить более вместительными машинами лишь на некоторых маршрутах

микроавтобусы согласны дополнить более вместительными машинами лишь на некоторых маршрутах

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Магнитогорске в 2023 году могут начать работу автобусы большой вместимости. Об этом на пресс-конференции заявил мэр города Сергей Бердников. Сейчас в Магнитогорске курсируют только маршрутки-микроавтобусы и трамваи.

На проблемы с общественным транспортом горожане жаловались губернатору Алексею Текслеру во время недавней прямой линии.

— Принято решение губернатором, и мы сегодня уже прорабатываем вопрос введения автобусов большой вместимости, — рассказал Сергей Бердников. — Хотя подчеркиваю: это целесообразно только на определенных маршрутах. В следующем году, я думаю, эту проблему в городе попробуем разрешить.

Напомним, во время прямой линии магнитогорцы рассказали Алексею Текслеру об «ужасном городском транспорте» и невозможность уехать с железнодорожного вокзала на чем-то кроме поезда.

Три недели назад из маршрутки в Магнитогорске высадили ребенка, у которого не было денег, чтобы купить билет на другой микроавтобус. Дело в том, что мест в салоне не хватало, мальчику пришлось ехать стоя, а это нарушение.

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