В Челябинске машина сбила дорожного рабочего, убиравшего снег

ДТП случилось на северо-западе Челябинска
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Челябинской области под колеса попал рабочий, чистивший дорогу от снега. ДТП случилось ночью 23 декабря на улице Молодогвардейцев.
Как сообщил источник КП-Челябинск, мужчина убирал снег с края дороги, когда на него наехал легковой автомобиль. Рабочего госпитализировали с тяжелыми травмами.
Как уточнили в ГИБДД Челябинска, ДТП случилось в 4:55 возле дома №10 по улице Молодогвардейцев.
— Водитель ВАЗ-21140 совершил наезд на препятствия (дорожные знаки), не повредив их, затем совершил наезд на пешехода, дорожного рабочего, — рассказали в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 18-летний рабочий находился на дороге в неположенном месте — убирал снег за пределами пешеходного перехода.
Напомним, ранее в Челябинске дорожного рабочего сбил трамвай. Тогда пострадавший отделался мелкими травмами.
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