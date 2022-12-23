Ливневый снег: в челябинском аэропорту из-за погоды не смогли приземлиться самолеты, вылеты задержали

Погода снова мешает челябинцам летать Фото: Андрей АБРАМОВ

В челябинском аэропорту снова задержали рейсы из-за плохой погоды. Самолеты не принимали и не отправляли с 2:30 до 7:50 пятницы 23 декабря.

Как сообщили в пресс-службе «Челябинского авиапредприятия», причиной изменений в расписании стали повышение температуры и ливневый снег. В Челябинске пришлось задержать 10 рейсов.

Уже летевшие в город самолеты перенаправили в соседние аэропорты. Три сели в Екатеринбурге, четыре в Тюмени и еще один в Уфе. Еще несколько рейсов из других городов в Челябинск отложили.

Транспортная прокуратура открыла в челябинском аэропорту мобильную приемную для работы с пассажирами задержавшихся рейсов.

— Проводится мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Ливневый снег — это короткие, но очень сильные осадки, выпадающие при колебаниях погоды, обычно в виде снега или мокрого снега.

Напомним, в прошлый раз аэропорт закрывали в понедельник 19 декабря. Тогда причиной стало обледенение взлетно-посадочной полосы.

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