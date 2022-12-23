Погода не ледовая: в Челябинске из-за плюсовой температуры воздуха отложили открытие новогоднего городка

Городок продолжают строить Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

В Челябинске перенесли открытие главного ледового городка. Пустить горожан к горкам и ледяным скульптурам собирались за неделю до Нового ода — 26 декабря. Но теперь церемонию открытия городка сдвинули на 18:00 28 декабря.

— За последнюю неделю уже второй раз в Челябинске дневная температура воздуха повышается до плюсовых отметок, — объяснили в мэрии, в чем проблема.

Горки пока не готовы Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

По прогнозу метеорологов, днем 23 декабря в Челябинске температура воздуха поднимется до +1 градуса, а 24 декабря обещают +2.

Срок открытия праздничного городка перенесли, но развлекательные мероприятия в нем продолжают планировать.

— Уже в ближайшую среду юные зрители и их родители не только станут участниками яркой программы, но и смогут сделать памятные фотографии со сказочными персонажами на фоне красочных фотозон, — пообещали в Челябинском управлении культуры.

В новогодние каникулы в городке на площади революции собираются устраивать кинопоказы под открытым небом. Челябинцы смогут посмотреть мультфильмы «морской» тематики — в этом сезоне ледовый городок оформляют в «подводном» стиле — с акулами, русалками и затонувшим кораблем.

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