Суд оставил в СИЗО экс-замдиректора «Городской среды», отвечавшего за снос киосков в Челябинске

Сергей Любимов обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Фото: ЮУрГУ-ТВ

Тракторзаводский районный суд Челябинска продлил арест бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» Сергею Любимову, который обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Об этом рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемому меру пересечения в виде ареста до 27 февраля 2023 года, — сообщила представитель надзорного ведомства.

МКУ «Городская среда» занималось организацией торговых ярмарок и работой с киосками. По версии следствия, Сергей Любимов через посредника получил взятку суммой не менее 2 млн рублей. За эти деньги он должен был не сносить незаконные ларьки взяткодателя и покровительствовать его коммерческой деятельности.

Напомним, экс-директора «Городской среды» Александра Грезева и его бывшего заместителя Сергея Любимова задержали в июне. После этого силовики пришли уже к другому заместителю – Вадиму Левченко. Он тоже был задержан. Уголовное дело всех троих связано со взятками при сносе незаконных ларьков.

В сентябре задержали экс-советника мэра Челябинска Петра Конарева. Его обвинили в девяти эпизодах получения взяток. По версии следствия, в обмен на деньги он закрывал глаза на деятельность предпринимателей, которые владели незаконными киосками. Накануне экс-чиновнику продлили арест.

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