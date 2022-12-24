В 2023 году в Копейске запустится новый кольцевой маршурт

Фото: пресс-служба министерства дорог и транспорта Челябинской области

С 9 января в Копейске запустят новый кольцевой автобусный маршрут. Как рассказали в региональном миндортрансе, автобусы будут курсировать от городского автовокзала до ЭТС.

— Маршрут будут обслуживать два автобуса малого класса. Автобусы будут ходить только по будням каждые 30 минут, — объяснили в пресс-службе миндортранса.

Как уточнили в министерстве, первый автобус №8 будет отъезжать в 7:35 от автовокзала и в 7:45 от ЭТС. Последние рейсы будут отправляться в 18:48 от автовокзала и в 19:30 от ЭТС.

Ранее стало известно, что в Челябинске пройдет экскурсия на автобусе-гармошке Икарус-280. Ярко-желтому подлатанному автобусу уже 34 года. Но организатор экскурсии уверяет, что техника в исправном состоянии.

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