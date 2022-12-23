В девяностые за тысячу рублей: Челябинцы смогут прокатиться по городу на легендарном автобусе-гармошке

Автобус-гармошка выглядит подлатанным. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Челябинске пройдет экскурсия на автобусе-гармошке Икарус-280. Ярко-желтому подлатанному автобусу уже 34 года. Но организатор экскурсии уверяет, что техника в исправном состоянии.

− Этот автобус был приобретен частным лицом под восстановление, в том числе для создания музея наземного городского автобусного транспорта Челябинска. Автобус уникален своей конструкцией, взаимозаменяемыми элементами на разных модификациях, − сообщил КП-Челябинск руководитель проекта «Музей автобусов Ikarus» Максим Власов.

Руководитель проекта «Музей автобусов Ikarus» Максим Власов. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Желающие прокатиться на автобусе детства в Челябинске есть, уверяет организатор экскурсии. Правда, их не много. Может быть это связано с тем, что поездку запланировали на 1 января? Но у организаторов уже заготовлен ответ – в этот день на дорогах меньше легковых машин.

Но есть еще один фактор пропуска – довольно-таки высокая стоимость поездки. Читательница КП-Челябинск попробовала записаться на экскурсию и начала негодовать:

− Дорого нынче любить транспорт. За три часа поездки по Челябинску тысяча рублей. Еще и на ЧМЗ для этого ехать!

Однако, у Максима Власова и на это есть ответ:

− Эксплуатация музейных автобусов своими силами требует множество усилий и трат. Помимо этого нужно заниматься восстановлением других потенциальных музейных экспонатов. В данном случае такая стоимость ничтожно мала для такого проекта.

Будет ли востребована такая экскурсия на ретро-автобусе, пока неизвестно. Организаторы говорят, пока желающих немного.

А вот на троллейбусе-гармошке можно прокатиться по цене обычного проезда. Единственный в России сочлененный троллейбус курсирует по 14 маршруту.

А вот московский автобус-гармошка сломался, не проработав в Челябинске и недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Единственный в России: в Челябинске пассажиров начал перевозить троллейбус гармошка

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru