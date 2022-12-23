В девяностые за тысячу рублей: Челябинцы смогут прокатиться по городу на легендарном автобусе-гармошке

Автобус-гармошка выглядит подлатанным.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
В Челябинске пройдет экскурсия на автобусе-гармошке Икарус-280. Ярко-желтому подлатанному автобусу уже 34 года. Но организатор экскурсии уверяет, что техника в исправном состоянии.
− Этот автобус был приобретен частным лицом под восстановление, в том числе для создания музея наземного городского автобусного транспорта Челябинска. Автобус уникален своей конструкцией, взаимозаменяемыми элементами на разных модификациях, − сообщил КП-Челябинск руководитель проекта «Музей автобусов Ikarus» Максим Власов.
Руководитель проекта «Музей автобусов Ikarus» Максим Власов.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Желающие прокатиться на автобусе детства в Челябинске есть, уверяет организатор экскурсии. Правда, их не много. Может быть это связано с тем, что поездку запланировали на 1 января? Но у организаторов уже заготовлен ответ – в этот день на дорогах меньше легковых машин.
Но есть еще один фактор пропуска – довольно-таки высокая стоимость поездки. Читательница КП-Челябинск попробовала записаться на экскурсию и начала негодовать:
− Дорого нынче любить транспорт. За три часа поездки по Челябинску тысяча рублей. Еще и на ЧМЗ для этого ехать!
Однако, у Максима Власова и на это есть ответ:
− Эксплуатация музейных автобусов своими силами требует множество усилий и трат. Помимо этого нужно заниматься восстановлением других потенциальных музейных экспонатов. В данном случае такая стоимость ничтожно мала для такого проекта.
Будет ли востребована такая экскурсия на ретро-автобусе, пока неизвестно. Организаторы говорят, пока желающих немного.
А вот на троллейбусе-гармошке можно прокатиться по цене обычного проезда. Единственный в России сочлененный троллейбус курсирует по 14 маршруту.
А вот московский автобус-гармошка сломался, не проработав в Челябинске и недели.
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