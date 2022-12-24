Мороз и солнце, ночь чудесна: Новый год челябинцы встретят в толстых пуховиках и валенках

Собрали прогнозы на новогоднюю ночь от популярных сервисов погоды Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске новогодняя ночь обещает подморозить праздник горожан. Так считают метеорологи Gismeteo. По их данным, днем 31 декабря будет минус 14, а ночью – аж минус 22 градуса. Впору доставать валенки и пуховики потолще. Новогодней атмосферы мог бы добавить снегопад, но его не будет. Синоптики ожидают ясную погоду без осадков. На 3-4 градуса теплее и небольшой снежок будет в первый день наступающего 2023-го.

Впрочем, прогноз от Яндекс.Погоды теплее. 31 декабря, по данным сервиса, ожидается минус 10. Юго-западный ветер 5 метров в секунду усилит ощущение – будет казаться, что на улице все минус 17. В новогоднюю ночь столбики термометра доберутся лишь до минус 13 градусов. Мелочи, по сравнению с прошлым годом – тогда новогоднюю ночь окутал 28-градусный мороз.

Похолодает в Челябинской области и концу этой недели. В воскресенье ртуть в термометрах все-таки откатится с плюса. Подробный прогноз здесь.

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