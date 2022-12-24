Водичка забрызжет: экс-мэру Златоуста разрешили строить термальный курорт на заповедном Тургояке

О разрешении на строительство говорит запись в Едином государственном реестре заключений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На озере Тургояк начнут строить новый курортный комплекс. За освоение заповедного юго-западного берега возьмется бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин – ныне совладелец компании «Тургояк-Резорт». На строительство одноименного парк-отеля уже получено разрешение. Об этом свидетельствует запись в Едином государственном реестре заключений.

– Вид работ: строительство. Результат экспертизы: положительное заключение. Застройщик: общество с ограниченной ответственностью «Тургояк-Резорт», – перечисляется в заключении.

Не прошло и двух месяцев. Ранее экс-мэр подробно рассказал КП-Челябинск о будущем термальном комплексе. Тогда проект только готовился к экспертизе. Разрабатывалась техническая часть, связанная со снабжением водой, газом и электричеством. Категория защиты особо охраняемых земель лесхоза под будущее строительство уже была сменена – с лесов на лесопарки.

– Земельный участок в аренде, уже стоит на кадастре, сейчас выходим на договорные отношения с гослесхозом. Вся территория там около 10 Га. Сам участок под комплекс порядка 2,8 Га и пятно застройки только 30% – все остальное озеленение и благоустройство, – привел цифры КП-Челябинск бизнесмен.

Комплекс будет состоять из нескольких корпусов. Это номерной фонд, система общепита и термальные источники. По словам Вячеслава Жилина, в рамках разработки мастер-плана подтверждено, что есть спрос на спа-отели и лечебно-оздоровительные услуги.

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