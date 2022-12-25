Не зря жаловались Собчак: в Челябинске ищут подрядчика для ремонта многострадального гинекологического корпуса

Душевая затоплена стоками, потолок в плесени и осыпался. Фото: «Кровавая барыня/Телеграм-канал

В гинекологическом корпусе городской клинической больницы №1 Челябинска проведут долгожданный ремонт. Одна из пациенток жаловалась Ксении Собчак на ужасное состояние душевых и туалетов. Спустя полтора месяца дело сдвинулось – аукцион на капремонт появился на сайте госзакупок.

Подрядчик выполнит капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения и канализации во всем корпусе. Работы должны будут провести за два месяца с момента подписания контракта. Начальная стоимость закупки – 3,7 миллионов рублей.

После публикации видео, на котором видно ужасное состояние корпуса, сообщили, что работы и так планировали. В пресс-службе больницы заверили, что косметический ремонт с заменой коммуникаций и сантехнического оборудования завершат в первом квартале 2023 года.

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