В Копейске запустится новый автобусный маршрут

Фото: пресс-служба министерства дорог и транспорта Челябинской области

В 2023 году в Копейске запускается новый автобусный маршрут № 19А. Как рассказали в региональном миндортрансе, он свяжет автовокзал с поселком Шахты № 44.

— С 9 января запускается новый маршрут. Он будет следовать по улицам: Сутягина, Ленина, проспект Ильича, Темника, Калинина, Кирова, Забойщиков, Урицкого, Крылова, Мира, Баженова, — уточнили в министерстве.

Первый рейс будет отъезжать от автовокзала в 5:55, а от поселка Шахты № 44 первый автобус будет выдвигаться в 6:22. Последние рейсы от автовокзала и поселка будут отъезжать в 18:15 и в 18:51 соответственно.

Кроме того, в миндортрансе добавили, что автобусы будут ходить только по будням, а по самому маршруту будет курсировать один автобус среднего класса.

С 9 января в Копейске запустят новый кольцевой автобусный маршрут № 8. Как рассказали в региональном миндортрансе, автобусы будут курсировать от городского автовокзала до ЭТС.

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