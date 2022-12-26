В Магнитогорске осудили мужчину, который похитил у пенсионерки крошечную собачку

Чихуахуа вернули хозяйке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинской области мужчина выхватил у пенсионерки собаку породы чихуахуа и сбежал.

51-летний магнитогорец был пьян и встретил женщину с питомицей на руках в подъезде жилой многоэтажки на проспекте Карла Маркса. Решив похулиганить, мужчина отобрал собачку и бросился наутек. Догнать его или хотя бы остановить криком хозяйка чихуахуа не смогла.

К счастью, породистую собаку удалось найти и вернуть владелице. Похитившего животное горожанина тоже нашли — и судили за грабеж.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, магнитогорца приговорили к двум годам ограничения свободы. Свою вину он полностью признал.

Ранее в Челябинской области разыскали мужчину, который украл щенка тойтерьера. Южноуралец не смог объяснить, почему покусился на собаку. Но тойтерьер в результате не пострадал: после похищения ему давали правильное питание и даже сделали прививки.

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