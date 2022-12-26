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НовостиОбщество26 декабря 2022 13:57

УФАС потребовало запретить расширение торговых сетей в восьми муниципалитетах Челябинской области

Речь идет о ритейлерах с долей более 25%
Ян Стоев
Ян Стоев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В восьми районах Челябинской области могут запретить расширяться торговым сетям. Региональное управление ФАС уже направило главам муниципалитетов уведомление с рекомендацией ввести ограничения для крупных ритейлеров.

— Главам нужно предупредить и пресечь расширение торговый сети с долей более 25%. Торговая сеть с такой долей не вправе приобретать или арендовать дополнительную площадь на данной территории, — уточнили в Челябинском УФАС.

По данным антимонопольного ведомства, ситуация по превышению торговыми сетями пороговых значений наблюдается в следующих муниципалитетах: Карабаш, Снежинск, Трехгорный, Южноуральск, Коркино, Еткуль, Локомотивный, Уйское.

Напомним, в феврале УФАС потребовало ограничить расширение крупных продуктовых сетей в шести районах Челябинской области. Антимонопольное ведомство порекомендовало ввести ограничения в отношении магазинов «Магнит», «Пятерочка» и «Монетка».

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