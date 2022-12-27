ТМК купила контрольный пакет акций челябинского завода, где работают 1700 человек

На ЧЗМК работают четыре цеха Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Трубная металлургическая компания купила контрольный пакет акций Челябинского завода металлоконструкций (ЧЗМК). На заводе работают более 1,7 тыс. человек. Как сообщили в пресс-службе ТМК, предприятие приобрели, чтобы расширить производственные возможности.

Челябинский завод производит детали мостов, опоры ЛЭП и стальные строительные конструкции, в том числе сборные каркасы для ангаров и общественных зданий. На ЧЗМК сейчас есть четыре сборно-сварочных цеха и пять конструкторских бюро.

— Благодаря интеграции ЧЗМК в состав компании наши партнеры смогут заказывать у ТМК «под ключ» инфраструктурные объекты, максимально адаптированные к их требованиям, — заявил первый заместитель гендиректора ТМК Сергей Чикалов.

Челябинцам в компании обещают новые заказы. Но для этого потребуется расширить ассортимент продукции.

Ранее Трубная металлургическая компания приобрела 87% акций другого крупного челябинского предприятия — трубопрокатного завода.

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