Сенатор от Челябинской области выступила за запрет на аборты

Маргарита Павлова много лет выступает за защиту традиционных ценностей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сенатор Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова предложила ввести запрет на аборты. Она поделилась своим мнением в ходе конференции «Большая редакция».

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова выступила за запрет абортов. Свое мнение она высказала 27 декабря на пресс-конференции, посвященной демографической ситуации в стране.

— Мы тему запрета абортов обсуждали на межфракционной группе в Государственной Думе. Патриарх благословил нас на такую работу. Вопрос в том, что нас долго погружали в абортивное мышление и пришло время это менять, — объяснила сенатор.

По мнению Павловой, если женщина соглашается на аборт, то он всегда будет иметь для нее негативные последствия. Отдельно сенатор отметила проблему возможности фармацектического прерывания беременности.

Ранее Маргарита Павлова анонсировала открытие нового обновленного военного комиссариата в Челябинске. В нем будут принимать жителей Калининского и Курчатовского районов.

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