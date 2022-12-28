В Челябинске на повторных торгах продали иммущество фабрики «Краснодеревщик»

Год назад продать производство не удалось Фото: Кирилл ЛЕЖАК

Имущественный комплекс челябинской фабрики «Краснодеревщик», которая была признана банкротом, смогли продать на повторных торгах. Информация об этом появилась на Федресурсе.

— Победителем торгов признано ООО «Челябинский завод специнструмента» с предложением о цене имущества в размере 150,5 млн рублей, — указано в протоколе торгов на сайте.

Речь идет об основном проиховдстве фабрики на Свердловском тракте. При этом начальная цена на комплекс составляла 171,5 млн рублей, а еще год назад его выставляли на торги 204 млн.

Ранее стало известно, что Трубная металлургическая компания купила контрольный пакет акций Челябинского завода металлоконструкций. Как сообщили в пресс-службе ТМК, предприятие приобрели, чтобы расширить производственные возможности.

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