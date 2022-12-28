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НовостиОбщество28 декабря 2022 2:01

В Челябинске на повторных торгах продали иммущество фабрики «Краснодеревщик»

Цена на него упала на 21 миллион рублей
Андрей МОСКВИЧЕВ
Год назад продать производство не удалось

Год назад продать производство не удалось

Фото: Кирилл ЛЕЖАК

Имущественный комплекс челябинской фабрики «Краснодеревщик», которая была признана банкротом, смогли продать на повторных торгах. Информация об этом появилась на Федресурсе.

— Победителем торгов признано ООО «Челябинский завод специнструмента» с предложением о цене имущества в размере 150,5 млн рублей, — указано в протоколе торгов на сайте.

Речь идет об основном проиховдстве фабрики на Свердловском тракте. При этом начальная цена на комплекс составляла 171,5 млн рублей, а еще год назад его выставляли на торги 204 млн.

Ранее стало известно, что Трубная металлургическая компания купила контрольный пакет акций Челябинского завода металлоконструкций. Как сообщили в пресс-службе ТМК, предприятие приобрели, чтобы расширить производственные возможности.

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