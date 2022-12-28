Новогодний городок с кораблем, морским царем и акулами откроют в Челябинске 28 декабря

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 28 декабря откроют главный ледовый городок на площади Революции. Торжественная церемония намечена на 18:00.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Гостей ждет «Счастливая среда»: праздничная программа для детей и взрослых с участием творческих коллективов города, — анонсировали в мэрии Челябинска.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Театрализованные развлекательные программы в городке планируют проводить ежедневно.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году в Челябинске решили оформить городок не в привычном сказочном стиле, а в тропически-морском. Главной темой украшений центральной площади выбрали «Ледяной аквариум». В праздничном городке появилась полупрозрачная скульптура подводного царя во влекомой морскими коньками колеснице, ледяные пальмы, корабль под парусами, острозубые акулы и прочая морская экзотика.

Фото: администрация Челябинска

Открыть новогодний городок собирались еще 26 декабря, но подвела погода: температура воздуха поднялась выше нуля.

Фото: администрация Челябинска

Ранее мы рассказывали о последних приготовлениях в ледовом городке перед открытием.

Фото: администрация Челябинска

— Лучше перестраховаться, чем на кого-то потом упадет, — признались ответственные рабочие, устанавливавшее украшения, корреспонденту КП-Челябинск.

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