Новогодний городок с кораблем, морским царем и акулами откроют в Челябинске 28 декабря

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске 28 декабря откроют главный ледовый городок на площади Революции. Торжественная церемония намечена на 18:00.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Гостей ждет «Счастливая среда»: праздничная программа для детей и взрослых с участием творческих коллективов города, — анонсировали в мэрии Челябинска.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Театрализованные развлекательные программы в городке планируют проводить ежедневно.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В этом году в Челябинске решили оформить городок не в привычном сказочном стиле, а в тропически-морском. Главной темой украшений центральной площади выбрали «Ледяной аквариум». В праздничном городке появилась полупрозрачная скульптура подводного царя во влекомой морскими коньками колеснице, ледяные пальмы, корабль под парусами, острозубые акулы и прочая морская экзотика.
Фото: администрация Челябинска
Открыть новогодний городок собирались еще 26 декабря, но подвела погода: температура воздуха поднялась выше нуля.
Фото: администрация Челябинска
Ранее мы рассказывали о последних приготовлениях в ледовом городке перед открытием.
Фото: администрация Челябинска
— Лучше перестраховаться, чем на кого-то потом упадет, — признались ответственные рабочие, устанавливавшее украшения, корреспонденту КП-Челябинск.
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