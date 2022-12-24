Снять «мармелад» и навести красоту «тупилкой»: как готовят к открытию главный ледовый городок Челябинска

Первыми проведали «Ледяной аквариум» и пообщались с мастерами на расстоянии вытянутой стамески Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

От плюсовых температур новогодние планы в Челябинске поплыли. Открытие главного ледового городка отложили на два дня. Торжественная церемония теперь должна случиться в среду. Неужели центральное место празднества Нового года в опасности?

Как ледяные зодчие спасают свои творения от «плюса» и что им еще предстоит доделать – КП-Челябинск первыми о последних штрихах прямиком из «Ледяного аквариума».

Без защитных очков в этом деле никак Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фонтаном бьет ледяная стружка от бензопилы. Из застывавшей глыбы нарезают блоки для горки. Ледяные полосы укладывают встык одну за другой – так получается скат. Швы затирают снежной кашей, проливают водой. Шероховатости снимают стамеской. Работа скрупулезная. Все вручную. По такой же технологии предстоит зачистить весь городок.

Для затирки швов часто используют ту же стружку от нарезки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Это называется снять мармелад. Вы, наверное, о сладостях подумали? – шутит резчик Сергей Кухтенков. – Не-е-ет. Это на нашем сленге так верхний мутный слой зовется. Будто сахарный. Его появление неизбежно. Выпадает снег, смешивается с подтаявшим льдом. Особенно сейчас, когда плюс на улице. Работы добавится. Глазки, носики на фигурах заплывают. Их придется заново чистить.

«Мармелад» только так разлетается от «тупилки» в умелых руках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Наш главный инструмент – это «тупилка». Так мы называем стамеску, – не отрываясь от дела, объясняет другой мастер Денис. – Разные есть. Побольше, поменьше. Ими снимаем наплывы. Перед открытием красоту наводим.

Сантиметр за сантиметром лед становится все чище Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Благо, лед течет несильно. Он в этом году отличный. Чистый. Раньше бывал то с травой, то зеленоватый, то голубоватый, продолжает Сергей. Мастер трудится над нашим городком уже 8 раз. Приехал с бригадой из Пермского края.

Боковые ограждения горки приобретают задуманные габариты Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Городок практически готов. Кроме зачистки от «мармелада», остается доработать покатые ледяные чаши. Ребятишки в них любят барахтаться, говорят резчики. Также нужно доделать одну горку. На другой подравнять парапеты. Ночью вывезут отходы ледяного зодчества. Однако часть ледяных блоков припасут.

– Дети же горку чуть ли не до асфальта протирают! Ямы эти латаем. Без запасных блоков никак. По углам городка их оставляем. Это наш ЗИП, – рассказывает КП-Челябинск резчик Антон Фадеев.

Лед водой не испортишь – так готовят финишный слой горки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Горка так и манит – детям уже не терпится ее опробовать Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После сдачи городка несколько мастеров будут за ним следить. Устранять неизбежные дефекты. Сейчас на площади работают 20 человек. Владимир Хромец стягивает тросы вокруг главной елки. Это каркас будущего шатра из гирлянд. От края до края светящийся восьмигранник раскинется на 36 метров.

На этой паутине из тросов разместится новогодняя иллюминация Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Один в один как в Саду Победы. Надежно все крепим. Лучше перестраховаться, чем на кого-то потом упадет. А тут столько народу будет. Как развесим на тросы иллюминацию – подадим питание. Елочную гирлянду уже начинаем подключать. Потом все вместе зажжем, проверим.

Электрик ждет напарника, чтобы протянуть кабель к гирляндам главной елки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подключают проводку и в торговых павильонах. В одном из них будут продавать ледянки. Стилизованные под теремки конструкции доставили хлопот, говорит электрик:

– Уже какой раз их привозят разобранными из парка Пушкина, по-моему. Арендаторы там творят, что хотят. То розетку снимут, то отключат что-то. Светильники вот делали. При перевозке 3 штуки оторвали.

Глава подводного мира с морскими коньками на фоне главного коммуниста СССР Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Акуле палец в рот не клади! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Скульпторы свою работу уже сделали. На площади Революции вырос «Ледяной аквариум». Главный морской бог Посейдон, дельфины и пингвины приготовились зимовать в Челябинске. И как же без Деда Мороза и Снегурочки.

Завсегдатай ледовых городков Дедушка Мороз Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Одним из первых очутиться на главном троне города – это ли не радость? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Морской дельфин очутился в челябинских реалиях Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ледяную стройку на площади Революции начали в первых числах декабря. Чтобы изваять на площади Революции всю эту подводную красоту, потратили 10 млн рублей. В сумму также входит содержание и снос ледяного царства. Аукцион от администрации выиграл единственный участник – компания «Уральский лед» из Екатеринбурга. Уже в пятый раз. Она же разработала и проект. Всего за 180 тысяч – это в два раза меньше, чем выделял город.

Скоро ледяной корабль станет управляемым – из глыбы на палубе вырежут штурвал Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подрядчик будет следить за ледовым городком вплоть до последнего дня зимы – 28 февраля. Впрочем, срок плавающий. Если вдруг весна поторопится вступить в свои права, «Ледяной аквариум» закроют раньше.

После строительства городка предстоит вывезти немало ледяных отходов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А пока, рассказываем подробно: как от души встретить Новый год в Челябинске и где прогуляться, чтобы увидеть самые интересные места.

Вселяют новогоднее настроение в Челябинск не только ледовым городком. На Кировке установили арт-объекты: большие елочные шары-скамейки и загадочные деревья серебристого цвета. Последние челябинцев смутили. Мол, на рога похожи.

Рыдали горожане и от последствий установки светопотолка. Новые фонари за 36 млн рублей погнулись от тяжести иллюминации. Впрочем, новые светящиеся медведи и огромные лампочки на набережной волны негодования не вызвали. Там же зажгли металлическую ель за 1,6 млн рублей. Подрядчиков искали и для других украшательств.

Власти Озерска и Агаповского района сказали нет новогодним фейерверкам. Как и мэрия Карабаша. В Кыштыме не станут закупать новые украшения – воспользуются старыми. Избрать «более скромные форматы празднования» глав муниципалитетов призвал еще в октябре губернатор Алексей Текслер. Однако только на украшение Кировки хотели пустить около 200 млн рублей. В итоге сэкономить все-таки удалось – световой потолок обошелся на 38 млн дешевле.

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