В Челябинске обновили список телефонов для жалоб на бездомных животных

Заявки на отлов будут принимать круглосуточно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске выбрали подрядчика для отлова бродячих животных. Как сообщили в городской администрации, контракт на 2023 год заключили с индивидуальным предпринимателем Евгением Скородумовым. Нанятые бизнесменом работники обязаны будут ловить бродячих собак на территории Челябинска и перевозить их в приюты.

Жаловаться на бездомных животных челябинцы смогут по телефону или электронной почте.

Звонки обещают круглосуточно принимать по номеру +79311066765, а писать можно на адрес ano1248045@yandex.ru.

Сообщить о бродящих без хозяев животных можно также в городское управление экологии. Для этого нужно написать на адрес ecolog@cheladmin.ru либо позвонить по номеру 729-33-66. Но отвечать на звонки в управлении будут только по рабочим дням.

Напомним, под конец 2022 года система отлова животных в Челябинске дала сбой. Не отработано около 600 заявок, а деньги на работу уже закончились.

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