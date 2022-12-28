Из челябинской телебашни сделают огромную елку

К Новому году телебашня позеленеет. ФОто: администрация Челябинска

На челябинской телебашне активируют новый режим праздничной подсветки к Новому году. Вышка, благодаря цветным огням, превратится в огромную елку, украшенную шарами, гирляндами, изображением Деда Мороза и цифрами 2023.

Как рассказали в администрации Челябинска, поздравления с Новым годом будут показывать на башне с 28 декабря до 8 января.

— Традиционно в предновогодние дни подводятся итоги и строятся планы на будущее. Встреча Нового года связана с мечтами, надеждами и верой в лучшее. Главный праздник, когда не только дети, но и взрослые начинают верить в чудо. Каждый ждет исполнения желаний, — прокомментировал директор филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Алексей Ивонин.

Напомним, вечером 28 декабря в Челябинске готовятся открыть главный ледовый городок. Фотографии праздничного убранства площади Революции можно посмотреть уже сейчас.

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