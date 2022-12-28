В Челябинске и Копейске началась массовая расстановка контейнеров для раздельного сбора отходов

Фото: ЦКС

Во дворах Челябинска и Копейска полным ходом идет установка разноцветных баков для раздельного сбора отходов (далее РСО). Желтые и оранжевые емкости появляются на контейнерных площадках, которые ранее не были охвачены РСО. В общей сложности в самое ближайшее время планируется установить 2200 емкостей для сбора вторичных материальных ресурсов (ВМР).

Проект по внедрению раздельного сбора в Челябинске, его пригороде, а также в Копейске реализуется под эгидой Центра коммунального сервиса. Контейнеры под вторсырье отличаются по цвету и соответствуют единой цветовой идентификации баков, которую предложил Российский Экологический Оператор (единый подход в этом вопросе будет внедряться по всей стране).

Яркие желтые контейнеры предназначены для складирования четырех фракций вторичного сырья, которые могут повторно применяться в производстве (это пластик, макулатура, стекло и металл). В оранжевые баки следует помещать только пластик. Это ПЭТ-бутылки от напитков, а также пластиковая тара от косметических средств и бытовой химии – шампуней, гелей для душа, средств для мытья посуды и тому подобное. Ранее для этих целей устанавливались емкости красного цвета, которые также продолжают эксплуатироваться, но постепенно будут заменены на оранжевые.

Контейнеры под вторичное сырье не будут дублировать друг друга. На контейнерной площадке будет только один бак под вторсырье. Желтыми баками под четыре фракции ВМР планируется укомплектовать 1800 контейнерных площадок Челябинска, ранее не охваченных РСО. Оранжевыми баками в основном обеспечат жилой фонд Копейска (318 шт.), и небольшая партия контейнеров для ПЭТ-тары будет распределена по мусорным площадкам Челябинска (82 ед.).

Обслуживать баки для РСО будет отдельный транспорт со специальной маркировкой, а собранное вторсырье будет гарантировано направляться на переработку.

На каждый контейнер еще в процессе изготовления была нанесена специальная маркировка, которая содержит всю необходимую информацию о видах отходов, которые следует помещать в ту или иную емкость. На видеокадрах*, которые сделаны на предприятии – изготовителе емкостей, запечатлен процесс нанесения маркировки на баки.

«Более подробно о раздельном сборе отходов потребители коммунальной услуги могут узнать на специальной странице регионального оператора в сети Интернет. Кроме того, в ближайшее время на баках под вторсырье будет размещен QR-код, отсканировав его с помощью смартфона, можно будет перейти на сайт ЦКС и ознакомиться с инструкцией по сортировке отходов в домашних условиях», — рассказывает заместитель генерального директора ООО «Центр коммунального сервиса» Алексей Петров.

Добавим также, что памятки о правилах складирования также будут размещены в подъездах домов, которые примыкают к площадкам с баками под РСО. На памятках также есть ссылка на сайт ЦКС, где подробно изложена вся информация о проекте по внедрению раздельного сбора отходов. (Ссылка на страницу РСО: https://cks174.ru/razdelniy-sbor-chelyabinsk).

«Мы стараемся охватить максимальное количество контейнерных площадок, если их размеры позволят добавить еще один контейнер. Мы также рассматриваем все заявки, которые поступают от жителей и управляющих компаний. По мере возможности учитываем их при выстраивании логистики расстановки емкостей под РСО. Если по какой-то причине в вашем дворе не появился бак под вторсырье, но у вас есть большое желание разделять мусор, вы можете воспользоваться онлайн-сервисом ЦКС «Карта вывоза». Он располагается на сайте cks174.ru и позволяет через поисковый запрос по адресу дома найти ближайший к дому контейнер под вторсырье», — рассказывает заместитель генерального директора ООО «ЦКС» Алексей Петров.

Отметим, что раздельный сбор отходов помогает отсеять токсичные отходы, которые разлагаются сотни лет. Благодаря сортировке на полигоны не попадают пластик, картон, металл, стекло. Чем меньше отходов попадает на захоронение, тем меньше антропогенная нагрузка на окружающую среду. Таким образом, те, кто участвует в сортировке мусора, способствуют улучшению экологии. Добавим, что средства, вырученные от реализации ВМР, будут направляться на масштабирование проекта.

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