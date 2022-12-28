Велосипеды и теплую одежду: что еще просили дети Донбасса у чиновников Челябинской области

Фото: администрация Волновахского района.

В Волноваху Донецкой Народной Республики доставили новогодние подарки из Челябинской области. Их собрали чиновники правительства, областного парламента и администрации Челябинска, а также первая леди региона Ирина Текслер. Фотографии с новогодней елки выложила администрация Волновахского района.

Волноваха является подшефным городом Челябинской области, поэтому представители администрации и Заксобрания выбрали письма на «Елке желаний», которая прошла в Челябинске 17 декабря. Машину с подарками отправили в Донбасс, и теперь дети получили долгожданные сюрпризы на своем празднике.

Так, четырнадцатилетний Ян попросил в письме электронный синтезатор. Его вытянула учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер. Она и подарила подростку музыкальный инструмент.

Ребята просили на Новый год теплую одежду, обувь и игрушки. Их желания осуществили вице-губернатор Алексей Фартыгин, министр здравоохранения Агата Ткачева, начальник главного контрольного управления Челябинской области Дмитрий Агеев, главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, начальник главного управления государственной жилищной инспекции Рашида Ковалева, министр экономического развития Наталья Лугачева, а также глава Ленинского района Челябинска Александр Орел.

Депутаты регионального Заксобрания подарили детям Донбасса велосипеды, планшеты и мобильные телефоны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru