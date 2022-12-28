Челябинск под вечер накрыл густой туман

Челябинцы видели туман на Северо-Западе, ЖД-вокзале и пригороде Челябинска Фото: Ольга ЩАПИНА

Сегодня вечером, 28 декабря, ряд районов Челябинска накрыл густой туман. Видимость упала на Северо-Западе города, в районе железнодорожном вокзале и в пригороде.

— Челябинск встретил туманом и столбами света, — пишет один из комментаторов под фотографией тумана во ВКонтакте.

Интересно то, что сейчас в Челябинске, Коркино, Златоусте и Сатке действует режим неблагоприятных метеоусловий. До 19 часов 29 декабря предприятиям предписано снизить выбросы на 15-20 процентов.

Ранее рядом со Снежинском на границе Челябинской и Свердловской областей произошло землетрясение магнитудой 3 балла. Об этом говорят данные Международной системы мониторинга.

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