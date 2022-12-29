Новогодняя ночь в Челябинской области будет холодной

30-градусных морозов ждать не придется
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Новогодняя ночь в Челябинской области выдастся достаточно прохладной. Как рассказали в региональном гидрометцентре, в низинах похолодает до −26 градусов.
— 31 декабря в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ближе к ночи температура упадет до −21 градуса, а в низинах — до −26, — объяснили синоптики.
Температура днем 31 декабря будет наоборот достаточно мягкой. В среднем, температура в регионе будет держаться в районе от −12 до −17 градусов.
Ранее в Челябинске открылся ледовый городок на площади Революции. Несмотря на перепады температур и туман, окутавший город, многие челябинцы все равно вышли на улицу, чтобы оценить новые скульптуры и прокатиться на местных горках.
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