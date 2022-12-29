В ГИБДД посоветовали не ездить на юг Челябинской области в первые дни нового года

Термос с чаем поможет не замерзнуть, если машина заглохнет или застрянет в пробке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Челябинской области предупредили о возможных проблемах на дорогах в первые дни 2023 года. Дело в том, что метеорологи на этот период прогнозируют снегопады. Особенно сильными осадки будут на юге региона.

— Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок в данном направлении, — заявили в областном управлении ГИБДД. — Если поездку отложить нельзя, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, дополнительную канистру с топливом, а также планируйте свой маршрут и ищите пути объезда.

Водителям напоминают о том, что на скользкой дороге критически важно соблюдать дистанцию и не превышать скорость, а еще стоит избегать резких маневров.

Сотрудников ДПС и дорожников заранее привели в повышенную готовность пред приближением непогоды.

Напомним, в новогоднюю ночь южноуральцев ждут морозы. Температура на улице опустится до -26 градусов.

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