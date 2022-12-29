В Челябинской области с января 2023 года подняли плату за капремонт

Расходы южноуральцев снова увеличатся Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области с 1 января 2023 года вырастет плата за капремонт. Постановление об этом приняли в региональном правительстве.

— Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный метр общей площади помещения в размере 11,20 рублей, — говорится в постановлении за подписью губернатора Алексея Текслера.

В 2022 году южноуральцы платили по 10 рублей 10 копеек за каждый квадратный метр квартиры.

По новому тарифу плату за капремонт начнут рассчитывать с января 2023 года. Первые квитанции за январь с выросшей суммой взноса южноуральцы получат в феврале.

К примеру, владелец однокомнатной квартиры площадью 32 квадратных метра по итогам декабря заплатит 323 рубля за капитальный ремонт, а за январь ему придется внести уже 358 рублей. Для хозяина «двушки» площадью 60 квадратных метров плата поднимется с 606 до 672 рублей.

— Ежегодное увеличение размера взноса связано с тем, что объемы работ, которые необходимо выполнить согласно региональной программе капитального ремонта, должны быть обеспечены соответствующими источниками финансирования, — заявили в пресс-службе регионального фонда капремонта.

Напомним, с 1 декабря в Челябинской области повысили тарифы на услуги ЖКХ.

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