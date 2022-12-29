В новогоднюю ночь в Челябинской области похолодает до -28

Погода 31 декабря будет по-настоящему зимней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодняя ночь в Челябинской области будет морозной. В Гидрометцентре предсказывают, что температура воздуха в ночь с 31 декабря на 1 января опустится до -23, -28 градусов. Теплее, до -18, будет только в самых западных районах региона. Может также начаться небольшой снег.

Мороз усилит ветер: он будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду.

Днем 1 января потеплеет только до -19, -14 градусов. Исключение снова составят самые западные районы, где воздух может прогреться до -9.

В первые дни 2023 года возможны снегопады. Из-за этого в ГИБДД уже посоветовали не ездить на юг Челябинской области, а если избежать этого никак нельзя, то хотя бы брать с собой теплую одежду и горячий чай в термосе.

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