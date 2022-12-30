Челябинский губернатор Текслер подарил велосипед сыну военного, умершего на Донбассе

Фото: Алексей Текслер / Telegram

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подарил велосипед мальчику Марку, чей отец погиб в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом глава региона написал в своих соцсетях.

— Марку 7 лет и вместе с мамой Алией они живут в Кусе. Шар с мечтой мальчика я снял с «Елки желаний» и теперь встретился с ребенком, чтобы лично передать подарок, — пишет Текслер.

Как отметил губернатор, Марк очень по-взрослому воспринимает смерть своего отца. Он понимает, что стал надеждой и опорой для своей мамы, а потому хорошо учится, занимается горными лыжами. Теперь мальчик ждет лета, чтобы воспользоваться подарком.

Ранее стало известно, что в Волноваху Донецкой Народной Республики доставили новогодние подарки из Челябинской области. Их собрали чиновники правительства, областного парламента и администрации Челябинска, а также первая леди региона Ирина Текслер.

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