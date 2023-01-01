Сильные морозы в первые дни 2023 года сменятся потеплением

Потепление придет в Челябинск 2 января Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завтра, 2 января, в Челябинске резко потеплеет: с -20...-22 до -3...-5 градусов. Но радоваться рано. Вместе с потеплением придут метели.

— По данным Челябинского ЦГМС: днем 2 января в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица. Порывы ветра до 18 м/с, — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Упрдор «Южный Урал» просит водителей быть особенно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и правила движения.

— Также водителям необходимо с пониманием относиться к процессу снегоуборки, не создавать помех для спецмашин, двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон, — предупредили дорожники.

Или вы оказались в сложной ситуации или стали свидетелем ЧП, обратитесь в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу Упрдор «Южный Урал» +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

Скрин с сайта: chelpogoda.ru

Напомним, в новогоднюю ночь температура воздуха в центре Челябинска опустилась до -26 градусов. Но это не остановило горожан, желающих погулять в ледовом городке.

Если декабрь на Южном Урале считается относительно теплым зимним месяцем, то с января начинаются резкие похолодания. Прогноз погоды на январь, — в нашем материале.

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