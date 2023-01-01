Мороз -26, горки и бенгальские огни: как встретили Новый год в ледовом городке на главной площади Челябинска

Ледовой городок — одно из любимых мест горожан в праздники Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пока одни челябинцы праздновали сидя за столом, другие пошли гулять. Встретить новый год в ледовом городке на площади Революции нашлось немало желающих. Вместе с ними, — и наш журналист.

На входах в ледовый городок стояли полицейские и тщательно проверяли сумки. Спрашивали, есть ли с собой алкоголь, — почти как на концерте в День города. Люди в форме следили за порядком и на территории самого городка.

На входе — несколько полицейских и тщательный досмотр Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Термометр на бизнес-центре «Випр» показывал -26 градусов, но даже это не задержало челябинцев в теплых квартирах. Среди тех, кто пришел на площадь были как шумные компании молодых людей, так и семьи с детьми, так и люди в возрасте. Отпраздновать Новый год в городке пришли иностранные студенты, прибывшие из теплых стран Ближнего Востока, — до приезда в Челябинск многие из них видели снег только на картинках.

Наверное, больше всего радости было у малышей, которых в эту ночь не отправили спать, а разрешили покататься с горок среди ночных огней.

Даже холод -26 не остановил горожан Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В ледовом городке играла праздничная музыка, но вот боя курантов или хоть какого-то обозначения, что на часах ноль-ноль не было. И хотя, как писал классик, счастливые часов не наблюдают, горожанам пришлось самим следить, когда наступит новый год. Отдыхающие начали радостно кричать и зажигать бенгальские огни.

Иностранным студентам, кажется, совсем не холодно Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Напомним, запускать салюты в городке нельзя, так как зрители должны находиться на безопасном расстоянии. Но некоторые умудряются нарушать, как это было в прошлом году.

Жаль, что погода не располагала к долгим прогулка. Полчаса — и начинаешь замерзать даже в самой теплой одежде. Через некоторое время после боя курантов город начал озаряться вспышками фейерверков.

Сколько радости у детворы! Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Если вы еще не были в ледовом городке, обязательно посмотрите наш фоторепортаж и сходите! Как делали скульптуры и зачем «снимают мармелад» узнаете здесь.

— На ледовом городке на площади Революции продолжается праздничная программа. Сегодня, 1 января, на площади Революции горожан и гостей города встретит «Уютное воскресенье» – программа будет интересна всем! — информировали с утра в управлении культуры города.

Также у нас есть полная афиша праздничной программы ледового городка на все праздники.

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