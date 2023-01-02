В ледовом городке Челябинска проведут игровой спектакль и силовое шоу

В этом году темой ледового городка стал «Ледяной аквариум». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В челябинском ледовом городке на площади Революции продолжаются новогодние гуляния. Сегодня, 2 января, здесь пройдет яркая программа «Бодрый понедельник». Об этом рассказали в управлении культуры города.

Посетителей ледового городка ждет игровой спектакль «Новогодние приключения в аквариуме». Это представление подготовили артисты Нового художественного театра. Для любителей спорта состоится силовое шоу. Мероприятия будут длиться два часа - с 13:00 до 15:00.

Традиционно на площади Революции состоятся гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они будут проходить с 12:00 до 18:00.

Ледовый городок в Челябинске открылся позже запланированного срока – 28 декабря. В этот раз его решили оформить не в привычном сказочном стиле, а в тропически-морском. Главной темой украшений центральной площади выбрали «Ледяной аквариум».

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