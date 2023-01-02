Челябинский космонавт Дмитрий Петелин поздравил аэрокосмический факультет ЮУрГУ с Новым годом

Дмитрий Петелин учился на аэрокосмическом факультете ЮУрГУ. Фото: Центр подготовки космонавтов, Роскосмос.

Челябинский космонавт Дмитрий Петелин, который сейчас находится на борту МКС, поздравил аэрокосмический факультет ЮУрГУ с Новым годом. Он записал видеообращение на фоне планеты Земля и показал, как парит в невесомости фигурка студента — такой памятник стоит напротив входа в главный корпус вуза.

— Аэрокосмический факультет ЮУрГУ, поздравляю с Новым годом! — сказал Дмитрий Петелин. — Челябинск – опорный край нашей страны. ЮУрГУ готовит высококлассных специалистов. Сейчас есть уникальная возможность занять нишу, так что аэрокосмический факультет востребован для новых целей и задач.

Дмитрию Петелину 39 лет. Он родился в Казахстане, но потом переехал в Челябинскую область, где учился на аэрокосмическом факультете ЮУрГУ. Шанса полететь в космос Петелин ждал 10 лет. О подготовке к полету он рассказал в интервью КП-Челябинск.

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