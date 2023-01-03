Из-за непогоды в Челябинске закрыли катки в парке Терешковой и горсаду Пушкина

Катки приостановили работу из-за снегопада. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снегопад стремительно меняет планы челябинцев. В городе на 3 января закрыли два катка. Сегодня не будут работать катки в городском саду имени Пушкина и в детском парке имени Терешковой.

Продолжает работать в обычном режиме каток в парке Гагарина. Там успевают бороться с непогодой.

Накануне стало известно о надвигающемся снегопаде. Сотрудники МЧС настоятельно просят воздержаться от длительных поездок.

Расписание и цены на билеты на катки в Челябинске можно посмотреть тут.

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