Из-за непогоды в Челябинске закрыли катки в парке Терешковой и горсаду Пушкина

Катки приостановили работу из-за снегопада.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Снегопад стремительно меняет планы челябинцев. В городе на 3 января закрыли два катка. Сегодня не будут работать катки в городском саду имени Пушкина и в детском парке имени Терешковой.
Продолжает работать в обычном режиме каток в парке Гагарина. Там успевают бороться с непогодой.
Накануне стало известно о надвигающемся снегопаде. Сотрудники МЧС настоятельно просят воздержаться от длительных поездок.
Расписание и цены на билеты на катки в Челябинске можно посмотреть тут.
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