Напился, угнал и разбил трактор: южноуралец необычно провел предновогоднюю ночь

Возможно, будет возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 1 января в полицию Аргаяшского района обратился предприниматель. Глава фермерского хозяйства сообщил, что в предновогоднюю ночь у него украли трактор.

Трактор, уже разбитым, нашли сотрудники госавтоинспекции у дома №2 на улице Лесной. Задержали и подозреваемого: 32-летнего местного жителя. Он был пьян.

– Подозреваемого доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту дознанием ОМВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам угона, – сообщили в пресс-службе полиции Челябинской области.

Новогодняя ночь выдалась необычной и у жителей поселка Красное поле Сосновского района. Там мужчина напал и избил руками и ногами женщину, которая вышла вместе с ним из подъезда.

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