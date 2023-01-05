В поезде «Орлан» Челябинск-Екатеринбург временно увеличили число вагонов

Пассажиров в праздники оказалось слишком много. Фото: Эдуард ФАДЮШИН

С сегодняшнего дня, 5 января, и до 9 января в поезде «Орлан» Челябинск-Екатеринбург увеличили число вагонов. Об этом сообщили в ЮУЖД.

— В связи с большой популярностью составом из четырех вагонов «Орлан» будет курсировать ежедневно в период новогодних праздничных дней, — рассказали в ЮУЖД.

Первый сдвоенный рейс отправится 5 января в 18:00 из Екатеринбурга, прибудет в 21:56. Из Челябинска поезд отправляется 06:39, а прибывает в Екатеринбург в 10:35. Предусмотрены остановки на 236 км, станциях Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской, Первомайская. Состав из 4 вагонов будет курсировать до 9 января ежедневно.

Кстати, журналист КП—Челябинск одна из первых опробовала рельсовый автобус «Орлан». Подробности – в репортаже.

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