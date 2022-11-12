Слетали на «Орлане» из Челябинска до Екатеринбурга и обратно: чем порадовал рельсовый автобус и чего не хватает пассажирам

Дорога между двумя городами занимает почти 4 часа Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Челябинск и Екатеринбург — самые близкорасположенные миллионники России. Парадоксально, что при наличии довольно развитой сети железных дорог, два города долго не могли связать прямым поездом. Пафосный проект Высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая могла бы конкурировать даже с личным транспортом, с треском провалился.

И вот, наконец, на «Иннопроме» два губернатора договорились о запуске «Орлана». Это дизель-поезд, который может ездить на участках без электричества, за что его прозвали «рельсовым автобусом». Принципиального отличия для простого пассажира нет: только помимо стука колес «чух-чух, чух-чух», слышишь звук двигателя.

Корреспондент КП-Челябинск «слетала» на «Орлане» до Екатеринбурга и обратно, чтобы проверить, насколько он удобен.

Из Челябинска поезд выехал точно по расписанию — в 6:50 Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Из Челябинска первый поезд отправился с загрузкой более 60%. Пассажиры едут не только семьями, но и даже командами. Примечаю группу мужчин в спортивных костюмах — это клуб по мини-футболу «Сигма» из Копейска.

— Мы обычно ездим на автобусе, а тут решили на машинах. Нам места не хватило — поехали на «Орлане». Сейчас обсуждаем, что можно было и всей командой поехать. Было бы эффектно как минимум для вас-журналистов, — улыбается спортивный директор «Сигмы» из Руслан Фазылов.

Пес Филимон в этот раз только провожает Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Челябинку Светлану с сыном провожает муж и пес по кличке Филимон, удобно устроившийся на руках у главы семейства.

— Мы с ним [Филимоном] в Курган ездили — ему не привыкать. Но в этот раз не рискнули взять, — рассказала Светлана. — Мы давно ждали, когда запустят поезд, билет заранее купили.

Часть пассажиров едут до Аргаяша, Кыштыма и Верхнего Уфалея — решили протестировать, сравнить с автобусом. Есть пассажиры и с этих станций — в основном едут до Екатеринбурга и куда более уверенно говорят, что на поезде удобней.

Пока общаюсь с одними пассажирами, другие торопятся занимать свободные места. Думаю, все-таки нужен выбор мест — дорога долгая, а бежать со всех ног, занимая места, кажется моветоном.

В Екатеринбурге поезд встретили с шариками Фото: Эдуард ФАДЮШИН

4 ЧАСА: МНОГО ИЛИ МАЛО?

— Четыре часа? С ума сойти! На машине до Еката можно и за 1,5-2 часа доехать! — возмущался накануне поездки мой коллега.

Давайте разбираться, сколько занимает дорога. Если «утопить» педаль газа в пол, можно и доехать. А можно оказаться совсем не там, где планировал. Например, в сводке ДТП. Непредсказуемая погода осенью и зимой, вечные дорожные работы летом и практически всесезонные пробки в Екатеринбурге не добавляют скорости, а порой и желания ехать.

— Два часа на машине — это от поста до поста. По времени в пути от вокзала до вокзала мы вполне конкурентоспособны, — рассказал заместитель генерального директора Свердловской пригородной компании по Южно-Уральскому региону Алексей Трушкин.

Большую часть времени поезд едет в темноте. Летом можно будет любоваться красотой природы Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Летом мы доезжали на машине от дома (живем рядом с вокзалом) до ж/д вокзала в Екатеринбурге (неподалеку есть хороший отель) за три часа и извели все нервы в пробках. В поезде ты не рулишь, а читаешь книжки или спишь. Кстати, размеренный ход (в отличие от автобуса) позволяет поработать за ноутбуком или почитать книжку. Если надоест сидеть, можно прогуляться по вагону или постоять в тамбуре. В поезде есть биотуалеты — не надо ждать, когда он проедет очередную станцию.

Челябинцы могут сесть на остановочном пункте 236 км — это за ТРК «Фиеста». Есть остановка в Екатеринбурге — о. п. Первомайская. Так время в пути сократится еще больше.

Такие же возмущения о времени в пути были по поводу «Ласточки» в Магнитогорск. В итоге спрос оказался настолько хорошим, что запустили второй поезд. А в зимний сезон его хотят продлить до Новоабзаково. Если «Орлан» будет популярным, количество рейсов увеличат.

ЗАПАСАЕМСЯ КОФЕ И ОТДЫХАЕМ ОТ ИНТЕРНЕТА

Чего не хватает так это Wi-Fi — на некоторых отрезках пути, особенно в Свердловской области связь отсутствует в принципе. Думаю, мобильным операторам стоит задуматься о коллаборации с железнодорожниками.

Прокуренные тамбуры — далеко в прошлом. За здоровым образом жизни следит видеокамера Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Стоило бы добавить розеток или зарядников для USB. В вагонах есть по одной розетке возле боковых мест у туалета. Пришлось сидеть заряжать там.

— Еще бы какой-нибудь автомат с кофе! — говорит спортивный директор мини-футбольной команды.

И тут с ностальгией вспоминаешь, как в девяностые-начало нулевых женщины с огромными сумками ходили из вагона в вагон, продавая то пирожки, то мороженое, то кроссворды. Впрочем, давайте не будем забывать, как в то время мы довольствовались вагонами с деревянными сиденьями, а лучше возьмем кофе в термосе и бутерброды.

Туалеты чистые. теплые. И не надо ждать, пока поезд проедет «санитарную зону» Фото: Ирина ФАДЮШИНА

«ПОКАТИТ» И ДЛЯ ТУРИСТОВ

Запуск «Орлана» — большой потенциал для развития туризма, прежде всего — самостоятельного, который часто сбрасывают со счетов. Поезд прибывает в Екатеринбург в 10:46, обратный рейс — 18:07 с прибытием в Челябинск в 22:04. Можно организовать тур выходного дня, уехав в субботу и вернувшись в воскресенье. Мы решили съездить на один день. За почти 7 часов успели сходить в банк (нужный мне есть только в Екатеринбурге), посетить музей, навестить подругу и прогуляться через Плотинку до метро. Считаю, неплохо.

Машинисты прошли переподготовку Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Куда еще поехать на «Орлане»? Одна из самых интересных точек на маршруте — Кыштым. Туда поезд прибывает в 08:11, а отправляется в 20:41 — более 12 часов на прогулку! Можно прогуляться по историческому центру, посмотрев набережную, Белый дом, храмы. Также, напомним, что в Кыштыме проводятся экскурсии «Старый новый завод» (мы уже оценили и узнали, как записаться). Можно съездить в поселок Слюдорудник или на гору Сугомак. В горнолыжный сезон, который откроется совсем скоро, — покататься на лыжах или сноуборде на «Егозе». Для любителей более размеренного отдыха там есть экотропы.

На обратном пути поезд выехал из Екатеринбурга полным. Среди пассажиров много молодежи — мест хватило не всем. Правда большая часть вышли в Полевском и Верхнем Уфалее.

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