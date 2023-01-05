Транспортная прокуратура проверит сообщения о толкучке в поезде «Орлан»

Пассажиры недовольны происходящим. Фото: "Подслушано Озерск"/vk.com

Свердловская транспортная прокуратура проверяет информацию о нарушении прав пассажиров поезда «Орлан» Челябинск-Екатеринбург. Поводом стали публикации в СМИ по жалобам пассажиров.

— Поездка на Орлане. Издевательство над людьми! Билеты продают бесконтрольно и сидячие и стоячие места цена одна! Вагона три! Люди как в бочке, духота! Никому не советую! – пишут «Подслушано Озерск» во ВКонтакте.

Добавим, что жалобы, судя по всему, достигли и Свердловской пригородной компании. С сегодняшнего дня и до 9 января в «Орлане» увеличили количество вагонов до четырех.

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