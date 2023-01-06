В Челябинске зарегистрировали превышение ПДК по формальдегиду и оксиду азота

В минэкологии заявляют, что усилили контроль за заводами на время НМУ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы снова жалуются на посторонние запахи в воздухе. С вечера 5 января до 23:00 6 января в городе объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени. Уже накануне зарегистрировали превышения предельно допустимых концентраций сразу нескольких загрязняющих веществ.

— 5 января на станциях контроля фиксировались незначительные превышения максимально разовых ПДК по таким загрязняющим веществам, как аэрозольные частицы, оксид азота, оксид углерода и формальдегиду, — признали в региональном министерстве экологии. Там уточнили, что данные о загрязнении передали надзорным органам.

По информации единой системы слежения за качеством воздуха, 6 января ПДК по диоксиду азота превышена на проспекте Победы. Станция на улице Мамина, недалеко от Первого озера, уже неделю регистрирует превышение по формальдегиду. А лаборатория на улице Механической зафиксировала повышенное содержание в воздухе взвешенных частиц.

Стоит отметить, что к полудню 6 января в системе отсутствуют свежие данные сразу с семи измерительных пунктов в разных районах города.

Напомним, в ближайшие дни в Челябинске сильно похолодает. Метеорологи прогнозируют морозы до -30 градусов.

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