Любовь и надежда нужны как никогда: Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Рождеством

Любовь и надежда – вот наша духовная опора, отметил глава региона. Фото: сайт губернатора Челябинской области

Южноуральцев с с Рождеством Христовым поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что этот праздник вселяет в сердца любовь и надежду. И эти глубокие чувства – нужны сейчас как никогда. Это нерушимая духовная опора, подчеркнул на своем сайте глава региона:

– В день Рождества Христова нас всех объединяет вера в добро и справедливость, стремление созидать, поддерживать ближних, проявлять милосердие и сострадание, совершать достойные поступки. Пусть это стремление руководит нами во всех жизненных ситуациях, помогая сохранять мир и согласие на нашей многонациональной земле.

Этой ночью прошла и главная рождественская литургия Челябинской области. Ее провел в Свято-Симеоновском кафедральном соборе митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

С наступлением Рождества, 7 января, на Руси начинались 12 святых дней. Сейчас их называют святками. Что готовили и как на них развлекались – рассказываем тут.

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