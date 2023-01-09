Дома остаются все: отмена занятий в школах Челябинска 9 января

В школу не пойдут даже одиннадцатиклассники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первый учебный день 2023 года, 9 января, все школьники Челябинска останутся дома. Как рассказали в пресс-службе городской единой дежурно-диспетчерской службы, занятия отменены у всех классов первой и второй смены.

— Сегодня, 9 января, Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены, — объяснили в ЕДДС.

При этом многие районы Челябинской области не стали отменять занятия в школах из-за морозов, а просто продлили каникулы до 11 января из-за непогоды. Подробнее об этом — читайте в материале КП-Челябинск.

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