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НовостиОбщество9 января 2023 2:17

В Челябинской области не исключают отмену междугородних автобусных рейсов

Все зависит от погоды и ситуации на дорогах
Андрей МОСКВИЧЕВ
Пассажиров просят уточнять расписание на автовокзалах

Пассажиров просят уточнять расписание на автовокзалах

Фото: Валентин МИХАЙЛОВ

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области предупредило о возможной отмене междугородних автобусных рейсов из-за морозов. Об этом ведомство рассказало в своих соцсетях.

— В связи с аномально низкой температурой воздуха возможны отмены автобусных междугородних или межмуниципальных рейсов, — объяснили в пресс-службе министерства.

В миндортрансе уточнили, что перед поездкой лучше уточнить расписание перевозок на сайтах автовоказалов. Кроме того, в ведомстве добавили, что все время непогоды на дорогах будут дежурить подрядчики.

— На автомобильных дорогах силами подрядных организаций будет производиться дежурное патрулирование. В случае возникновения нештатных ситуаций дорожные службы готовы оказать помощь по доставке транспортного средства до пункта обогрева, — рассказали в миндортрансе.

Ранее стало известно, что из-за холодов все школьники Челябинска останутся дома. Занятия отменены у всех классов первой и второй смены.

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