В Челябинской области не исключают отмену междугородних автобусных рейсов

Пассажиров просят уточнять расписание на автовокзалах
Фото: Валентин МИХАЙЛОВ
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области предупредило о возможной отмене междугородних автобусных рейсов из-за морозов. Об этом ведомство рассказало в своих соцсетях.
— В связи с аномально низкой температурой воздуха возможны отмены автобусных междугородних или межмуниципальных рейсов, — объяснили в пресс-службе министерства.
В миндортрансе уточнили, что перед поездкой лучше уточнить расписание перевозок на сайтах автовоказалов. Кроме того, в ведомстве добавили, что все время непогоды на дорогах будут дежурить подрядчики.
— На автомобильных дорогах силами подрядных организаций будет производиться дежурное патрулирование. В случае возникновения нештатных ситуаций дорожные службы готовы оказать помощь по доставке транспортного средства до пункта обогрева, — рассказали в миндортрансе.
Ранее стало известно, что из-за холодов все школьники Челябинска останутся дома. Занятия отменены у всех классов первой и второй смены.
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