Цены выросли в агрегаторах такси Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 9 января в Челябинске резко выросли цены на такси. Из-за морозов и повышенного спроса, средний ценник вырос больше, чем в два раза.

— Обычно доезжаю на работу в центре за 150 рублей, а тут сразу 370 зарядили, — пишет одна из читательниц КП-Челябинск.

При этом цены могут быть еще выше. Так, если выезжать из пригородных районов Челябинска вроде Паркового в центр города, то поездка обойдется уже в три раза дороже.

Ранее министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области предупредило о возможной отмене междугородних автобусных рейсов из-за морозов. Пассажиров просят уточнять расписание автобусов.

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