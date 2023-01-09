Проблему с разливом фекалий в Бакале Челябинской области пообещали решить за три дня

Во всем городе распространяется зловонный запах, которым люди вынуждены дышать. Фото: "КП" Архив

Ситуация с запашком. В Бакале Челябинской области проблему с канализацией в домах, которая привлекла внимание федеральный следственный комитет, пообещали устранить в течение трех дней. Как сообщили в региональном минстрое, для этого привлекут дополнительные бригады из соседних муниципалитетов.

— Локальные проблемы очистки канализационных колодцев и коллекторов подтвердились во время совместного выездного совещания, в котором участвовали представители министерства и прокуратуры. Из-за повторных засорений идет подтопление сточными водами подвалов, - сообщили в минстрое Челябинской области. – Сейчас значительная часть засоров – в районе школы №9, улиц Октябрьская и Южная – устранена. В течение трех дней планируется устранение засоров. Введен режим повышенной готовности.

На ситуацию в СКР пожаловались жители города – из-за плохого состояния труб подвалы заливает фекалиями. Люди неоднократно жаловались, но ситуация не решилась. Сдвинулось все с мертвой точки после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина, который поручил возбудить уголовное дело. Глава Саткинского района Александр Глазков объяснял, что канализацией в городе занимается компания «Водоотведение», которая вот-вот должна обанкротиться. На них подавали в суд и даже взыскали компенсацию.

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