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НовостиОбщество9 января 2023 4:07

Проблему с разливом фекалий в Бакале Челябинской области пообещали решить за три дня

Для этого привлекут бригады из соседних муниципалитетов
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Во всем городе распространяется зловонный запах, которым люди вынуждены дышать.

Во всем городе распространяется зловонный запах, которым люди вынуждены дышать.

Фото: "КП" Архив

Ситуация с запашком. В Бакале Челябинской области проблему с канализацией в домах, которая привлекла внимание федеральный следственный комитет, пообещали устранить в течение трех дней. Как сообщили в региональном минстрое, для этого привлекут дополнительные бригады из соседних муниципалитетов.

— Локальные проблемы очистки канализационных колодцев и коллекторов подтвердились во время совместного выездного совещания, в котором участвовали представители министерства и прокуратуры. Из-за повторных засорений идет подтопление сточными водами подвалов, - сообщили в минстрое Челябинской области. – Сейчас значительная часть засоров – в районе школы №9, улиц Октябрьская и Южная – устранена. В течение трех дней планируется устранение засоров. Введен режим повышенной готовности.

На ситуацию в СКР пожаловались жители города – из-за плохого состояния труб подвалы заливает фекалиями. Люди неоднократно жаловались, но ситуация не решилась. Сдвинулось все с мертвой точки после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина, который поручил возбудить уголовное дело. Глава Саткинского района Александр Глазков объяснял, что канализацией в городе занимается компания «Водоотведение», которая вот-вот должна обанкротиться. На них подавали в суд и даже взыскали компенсацию.

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