Трамвай смял иномарку в Магнитогорске, пострадала женщина-водитель

Фото: vk.com/auto_mgn
В Магнитогорске 8 января в аварию попали легковая машина и трамвай. ДТП случилось на проспекте Карла Маркса.
Как сообщают очевидцы, Renault Logan выехал на трамвайные пути — вероятно, сидевшая за рулем женщина не справилась с управлением. Машина угодила под трамвай, переднюю часть иномарки буквально сплющило силой удара
С места происшествия водителя Renault увезли в больницу.
В Госавтоинспекции после аварии начали расследование.
Ранее в Челябинске маршрутка сбила пешехода. Водитель уехал с места аварии. Момент ДТП сняла камера наружного наблюдения.
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