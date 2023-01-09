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НовостиПроисшествия9 января 2023 4:20

Трамвай смял иномарку в Магнитогорске, пострадала женщина-водитель

В Магнитогорске женщина пострадала при столкновении иномарки и трамвая
Елена КОЛЧИНА
Фото: vk.com/auto_mgn

Фото: vk.com/auto_mgn

В Магнитогорске 8 января в аварию попали легковая машина и трамвай. ДТП случилось на проспекте Карла Маркса.

Как сообщают очевидцы, Renault Logan выехал на трамвайные пути — вероятно, сидевшая за рулем женщина не справилась с управлением. Машина угодила под трамвай, переднюю часть иномарки буквально сплющило силой удара

С места происшествия водителя Renault увезли в больницу.

В Госавтоинспекции после аварии начали расследование.

Ранее в Челябинске маршрутка сбила пешехода. Водитель уехал с места аварии. Момент ДТП сняла камера наружного наблюдения.

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